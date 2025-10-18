Noch keine Erlösung beim Debüt von Andreas Heraf

Die Gäste aus Niederösterreich begannen mit viel Druck, Bregenz war von der ersten Minute weg in der Defensive gefordert. Schon nach 19 Minuten wurde der Druck zu groß, Matthias Gragger reagierte nach einer Flanke schneller als Martinovic und köpfte zur Führung ein. Nach dem 1:0 für Amstetten änderte sich nicht allzu viel in der Partie. Bregenz versuchte, blieb aber in der Offensive harmlos. Die Gäste dagegen trafen kurz vor der Pause erneut. Wieder nach einer Flanke über die rechte Seite, in der Mitte hatte Routinier David Peham viel zu viel Platz und köpfte zum 2:0 ein.