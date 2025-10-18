Reanimation: Rot-Kreuzler schaffen Weltrekord

Hunderte Freiwillige halfen von Donnerstag bis Samstag dabei, eine Puppe auf dem Freigelände des Zimbaparks in Bürs mittels Herzdruckmassage und Beatmen zu versorgen. Neben Passanten waren es vor allem die Mitglieder verschiedener Rettungsorganisationen wie beispielsweise Feuerwehr, der Wasserrettung oder des Kriseninterventionsteams, die ihren Teil zum Gelingen des Projekts beitrugen. Am Samstagmorgen war das Ziel erreicht, der Weltrekord gebrochen.