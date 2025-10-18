Barockorchester lässt den Sonnenkönig tanzen

Auch zwanzigsten Jahr seines Bestehens gehen dem Barockorchester Concerto Matutina, kurz CSM, die Ideen nicht aus. Mit seinem aktuellen Programm führte es sein Publikum an den Hof des „Sonnenkönigs“, also Ludwig XIV, nach Versailles. Hier war alles prächtig, allerdings auch zeremoniell und vorgegeben. Für König Ludwig war die Musik wie auch der Tanz, dem er selbst leidenschaftlich frönte, ein Ausdruck seiner Macht. Wer solche guten Musiker für sich beschäftigt, wer zu einer derart prachtvollen Hofhaltung fähig ist, der ist der beste aller Herrscher und niemand kann und darf es wagen, dies infrage zu stellen. Die Künste wurden somit zum politischen Machtfaktor.