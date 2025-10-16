Ein rasanter Banküberfall als Lachmuskel-Training

Was reizt Sie daran, an Komödie zu spielen?

Nocker: Menschen zum Lachen zu bringen. Das ist das Allerschönste!

Pulst: Ich mag Komödie auch wegen der Technik. Am Anfang der Proben ist noch alles witzig, dann wird es zäh, dann geht es nur noch um Verabredungen. Die Pause muss kürzer sein nach dem Satz und dann musst du rein und so. Dann wird es für das Team wahnsinnig unlustig, bis zu dem Zeitpunkt kurz vor der Premiere, wenn wir alle darauf warten, dass jetzt endlich Publikum da ist.

Was dürfen/sollen Besucher von diesem Abend mitnehmen?

Nocker: Dass Komödie auch eine Daseinsberechtigung hat, gerade in Zeiten wie jetzt. Und dass man auch gerne mal abschalten darf und soll.

Pulst: Das Großartige an dieser Komödie ist, die Figuren machen sich immer nur über sich selbst lustig. Das ist in vielen Komödien nicht so. Da ist dann auch sehr viel Sexismus, sehr viel Rassismus drin. Hier geht es im größten Teil darum, dass die Figuren unglaublich naiv sind, Fehler machen und darüber lachen. Das wünsche ich mir auch für das Publikum: dass es Zugang zu diesem total naiven, befreiten Humor findet, der einen so herzhaft zwei Stunden lachen lässt. Und dann kann man wieder in den unkomischen Alltag zurück.