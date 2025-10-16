Die nächsten zwei Häuser wurden mit Säure geknackt

Meist trifft es Häuser mit sehr ähnlichem Baustil

Nun scheint es, dass bewusst in einer Nacht zwei Ziele in zwei einigermaßen weit auseinanderliegenden Bezirken ausgesucht werden. Wobei sich die Einbrecher jedoch seit 2022 treu bleiben: die Bauart der ausgewählten Häuser ist immer recht ähnlich. So liegen die Tatorte auch dieses Mal wieder in zwei Gebäuden, die in den 60er- oder 70er-Jahren errichtet worden sind. Für den Charme der klassischen Altbauten dürften sich die Einbrecher dagegen überhaupt nicht interessieren.