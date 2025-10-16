Pokerspiel endet im Spital: Wende bei Ermittlungen

Die Justiz hat letztlich immer das Ass im Ärmel: Gleich zwei Pokerabende sind in Kärnten aus dem Ruder gelaufen – zunächst wurde einem Mann fast die Kehle durchgeschnitten, ehe ein Brandanschlag sechs teils Schwerverletzte forderte. Bei den Ermittlungen gibt es in beiden Fällen überraschende Wendungen.
In Kärnten wird gern gekartelt. Dass ausgerechnet zwei Spielerunden gleichzeitig die Justiz beschäftigen, ist allerdings die Ausnahme. Denn beide Kriminalfälle haben auch nichts miteinander zu tun.
