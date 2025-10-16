Pokerspiel endet im Spital: Wende bei Ermittlungen

Die Justiz hat letztlich immer das Ass im Ärmel: Gleich zwei Pokerabende sind in Kärnten aus dem Ruder gelaufen – zunächst wurde einem Mann fast die Kehle durchgeschnitten, ehe ein Brandanschlag sechs teils Schwerverletzte forderte. Bei den Ermittlungen gibt es in beiden Fällen überraschende Wendungen.