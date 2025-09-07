Was der neue Direktor des Volkstheaters plant

Der neue Volkstheater-Direktor Jan Philipp Gloger startet am 12. September mit einem von ihm inszenierten Jury-Soyfer-Abend in seine erste Saison. Wir baten den 43-jährigen Deutschen zum Gespräch.
„Krone“: Sie wollen ein „Theater fürs Volk“ etablieren. Was genau verstehen Sie darunter?
Jan Philipp Gloger: Wir haben jetzt gesagt, wir schreiben „Volk“ wieder aus, auch weil wir den Begriff nicht den Rechten überlassen wollen. Ich finde es schon toll, wenn ein Haus von dieser Größe möglichst viele und möglichst unterschiedliche Menschen in einer Stadt erreicht. Nicht jeden und jede, das werden wir nicht schaffen, aber eine gewisse Breite von Publikum, auch Leute mit unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen, mit unterschiedlicher sozialer oder ethnischer Herkunft. Und wir fragen uns natürlich: Womit erzielen wir Breitenwirksamkeit, wie erreichen wir Menschen, die sonst nicht automatisch ins Theater gehen? Wir machen ein sehr breites Programm von Komödie bis Experiment, schaffen ein Schulnetzwerk, wir machen Community Abende, Gräzlfeste etc. Das braucht alles Zeit und Geduld.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.