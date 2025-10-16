Experte: Der Goldpreis kann „unlimitiert“ steigen!

Für alle, die in Gold investiert haben, war die Entscheidung im wahrsten Sinne des Wortes ein „Goldgriff“: Der Preis für eine Unze (31,10 Gramm) kletterte am Donnerstag auf das neue Rekordhoch von über 4200 Dollar. Ein Experte sieht jetzt sogar „unlimitiertes“ Potenzial und nennt gegenüber der „Krone“ die Gründe dafür.
Vor einem Jahr war die Unze Gold noch 2673 Dollar wert, das heißt, es gab ein Plus von fast 60 Prozent. Vor drei Jahren lag der Preis gar nur bei 1629 Dollar, was einen Anstieg von 160 Prozent bedeutet. Doch was sind die Ursachen dafür, und wie weit kann die Rallye noch gehen?
