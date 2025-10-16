Vermisster Mann (61) lag leblos im Bachbett

Bereits seit Sonntag hatten die Angehörigen des 61-jährigen Mannes nichts mehr von ihm gehört, am Mittwochnachmittag verständigten sie schließlich die Polizei. Sofort wurde eine Suchaktion eingeleitet. Polizei, Alpinpolizei, Feuerwehr und Bergrettung waren daran beteiligt, doch am Mittwochabend mit Einbruch der Dunkelheit wurde die Suche abgebrochen.