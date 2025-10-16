Vermisster Mann (61) lag leblos im Bachbett

Ein 61-jähriger Mann wurde tot in einem Bachbett unweit seines Wohnsitzes in Hohentauern (Bezirk Murtal in der Steiermark) gefunden, nachdem eine große Suchaktion stattgefunden hatte.
Bereits seit Sonntag hatten die Angehörigen des 61-jährigen Mannes nichts mehr von ihm gehört, am Mittwochnachmittag verständigten sie schließlich die Polizei. Sofort wurde eine Suchaktion eingeleitet. Polizei, Alpinpolizei, Feuerwehr und Bergrettung waren daran beteiligt, doch am Mittwochabend mit Einbruch der Dunkelheit wurde die Suche abgebrochen.
Am Donnerstag rückten 70 Einsatzkräfte zur Suche aus, außerdem Drohnen, Hubschrauber und Hunde. Mit Erfolg: Kurz vor 10 Uhr entdeckten Suchtrupps den Abgängigen schließlich leblos in einem Bachbett unweit seines Wohnortes.
Keine Ursache auf Fremdverschulden
Der 61-Jährige wurde von der Bergrettung und der Polizei geborgen, auch ein Arzt war mit dabei. „Äußerliche Verletzungen oder Anzeichen auf Fremdverschulden konnten bislang nicht festgestellt werden“, schreibt die Landespolizeidirektion Steiermark. Eine Obduktion wurde angeordnet.
