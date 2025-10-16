Auf der Idalp-Bühne geht es im Schnee heiß her

Die Berge sind hart, doch die Bässe sind härter – die Party auf 2300 Metern Höhe in Ischgl hat es in sich! Star-DJ Robert Schulz wird ordentlich einheizen – am 19. April ist Schlagerstar Ben Zucker zu sehen.
Konzertbegeisterte wissen, dass es lohnend ist, sich früh Gedanken über den kommenden Konzertkalender zu machen – ansonsten geht man hinsichtlich der Karten eventuell leer aus. Werfen wir deswegen jetzt schon einen Blick aufs Frühjahr, konkret auf Ostersonntag, dem 5. April 2026. Zwischen Winter und Frühling, Schnee und Sound, Erstaunen und Gänsehaut darf getanzt und gefeiert werden. Denn dann findet das „Easter Concert“ in Ischgl statt, das legendäre „Top of the Mountain Concert“.
Wummernde Bässe werden die Bergluft erfüllen, wenn der Joker Popart Club und Star-DJ Robin Schulz hinter dem Mischpult auf der Idalp-Bühne stehen und die Menge zum Beben bringen. Ab 13 Uhr eröffnet der Joker Popart Club mit einem 50-minütigen Set den Nachmittag, danach übernimmt Robin Schulz als Main Act und versetzt das Publikum mit seinen weltbekannten elektronischen Beats in Tanzlaune.
Schlagerstar Ben Zucker begeistert am 19. April
Eingebettet ist das Konzert in die Eventreihe „Spring Blanc“, die den Winter in Ischgl bis in den Mai hinein verlängert und mit Highlights wie stimmungsvollen Sundownern, kulinarischen Erlebnissen und weiteren Top-Konzerten für unvergessliche Frühlingstage in den Bergen sorgt. So gibt es eine Stuntshow am Prennerhang mit der Skischule Ischgl, bei denen waghalsige Aktivitäten gezeigt werden.
Vormerken kann man sich somit gleich mehrere Tage – aber insbesondere den 19. April, denn an diesem Tag kommen Musikfans mit Ben Zucker, einem der erfolgreichsten Pop-Schlagerkünstler Deutschlands, auf ihre Kosten.
Das „Top of the Mountain Easter Concert“ findet mitten im Skigebiet auf der Idalp statt. Am 5. April 2026 kostet die Tageskarte 95 € für Erwachsene und 60 € für Kinder. Das Konzert ist im Skiverbundticket inkludiert. Tickets: tickets.ischgl.com
