Auf der Idalp-Bühne geht es im Schnee heiß her

Konzertbegeisterte wissen, dass es lohnend ist, sich früh Gedanken über den kommenden Konzertkalender zu machen – ansonsten geht man hinsichtlich der Karten eventuell leer aus. Werfen wir deswegen jetzt schon einen Blick aufs Frühjahr, konkret auf Ostersonntag, dem 5. April 2026. Zwischen Winter und Frühling, Schnee und Sound, Erstaunen und Gänsehaut darf getanzt und gefeiert werden. Denn dann findet das „Easter Concert“ in Ischgl statt, das legendäre „Top of the Mountain Concert“.