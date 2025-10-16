Minus im Kulturbudget: Steiermark Schau gestrichen

Bühnen Graz kommen besser davon

Deutlich geringer ist das Minus bei den Bühnen Graz (Oper, Schauspielhaus, Next Liberty und Spielstätten), die kommendes Jahr auf rund 640.000 Euro verzichten müssen. Nachdem die Stadt Graz gesellschaftsrechtlich gleichwertig an den Bühnen beteiligt ist, ist wohl auch hier mit einem Minus zu rechnen. Damit ist für Geschäftsführer Bernhard Rinner klar, dass „die durch die Einsparungen vorgesehenen Maßnahmen tiefgreifende Einschnitte in nahezu allen Bereichen unseres Theaterkonzerns bedeuten werden – von einer zweijährigen Streichung aller Investitionen, über die Undurchführbarkeit von einzelnen künstlerischen Projekten bis hin zu einem Nachbesetzungsstopp bei natürlichen Personalabgängen.“ Der laufende Spielbetrieb soll, laut Rinner, aufrechterhalten bleiben: „Wir werden Oper, Theater und alle anderen Genres abgespeckt, aber wie bisher spielen.“