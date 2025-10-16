„Goldene Zeiten der Konzert-Szene sind vorbei“

Wenn auch er seinen neuen Verantwortungsbereich nicht ausschließlich durch die rosa Brille sieht: „Die Konzertszene ist im Umbruch, die goldenen Zeiten sind vorbei. Auch die Kulturvereinigung wird sich verändern. Wir werden Ressourcen umschichten müssen. Aber wir wollen unbedingt bei unserer Kernkompetenz bleiben: dem symphonischen Zyklus im Großen Festspielhaus von September bis Juni.“