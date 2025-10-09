Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Musical-Uraufführung

Maria Theresia, die neue Kaiserin der Popkultur

Kultur
09.10.2025 05:30
Nienke Latten spielt die Habsburger Monarchin im neuen Musical.
Nienke Latten spielt die Habsburger Monarchin im neuen Musical.(Bild: Deen van Meer)

Am Freitag, 10. Oktober, feiert das mit Spannung erwartete Musical der Vereinigten Bühnen Wien „Maria Theresia“ Uraufführung im Wiener Ronacher. Die Niederländerin Nienke Latten schlüpft dabei in die Hauptrolle der legendären Habsburger-Herrscherin.

0 Kommentare

Aus dem Schicksal der Habsburger lässt sich bekanntlich guter Musicalstoff gewinnen – nach dem Welterfolg „Elisabeth“ im Jahr 1992 und „Rudolf – Affäre Mayerling“ (2006) feiert morgen „Maria Theresia – Das Musical“ Weltpremiere. In der Hauptrolle der langjährigen Regentin: die 30-jährige Niederländerin Nienke Latten, die in Wien bereits in „Rebecca“ zu sehen war.

„Es ist ein lebendiges Porträt von Macht, Leidenschaft und historischem Wandel“, sagt VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck, „wir wollen diese ganz persönliche Geschichte hinter der Legende erzählen und auf die Bühne bringen.“

Bunt und modern soll die Inszenierung sein
Bunt und modern soll die Inszenierung sein(Bild: Deen van Meer)
Moritz Mausser (mitte) gibt nach „Falco“ Maria Theresias Erzfeind Friedrich II. von Preußen.
Moritz Mausser (mitte) gibt nach „Falco“ Maria Theresias Erzfeind Friedrich II. von Preußen.(Bild: Deen van Meer)
Fabio Diso rockte als Tony in diesem Sommer Mörbisch – nun spielt er Maria Theresias Mann Franz ...
Fabio Diso rockte als Tony in diesem Sommer Mörbisch – nun spielt er Maria Theresias Mann Franz Stephan von Lothringen.(Bild: Deen van Meer)
Bei „Maria Theresia“ im Ronacher werden auch Parcours-Läufer die Bühne entern.
Bei „Maria Theresia“ im Ronacher werden auch Parcours-Läufer die Bühne entern.(Bild: Deen van Meer)

Regisseur Alex Balga will in seiner modernen Inszenierung eine „Kaiserin der Popkultur“ erschaffen, geprägt durch politische Stärke und weibliche Emotion. Er setzt auf die zeitgemäße Interpretation einer „hochemotionalen Lebensgeschichte“, die gleichzeitig historische Fakten vermittelt.

Und weil man „viele neue, noch nie gezeigte Impulse setzen will“, werden erstmals Parcours-Läufer eine Musicalbühne entern – galt es für die Erzherzogin doch im Laufe ihre Regentschaft unzählige Hindernisse zu überwinden.

Lesen Sie auch:
Romeo Kaltenbrunner
Mit Comedy dem Witz hinter der Wut auf der Spur
04.10.2025
„Killing Carmen“
Volltreffer: Wenn sich Oper und Musical verlieben
02.10.2025
Landestheater Linz
David Bösch: „Das Ensemble ist mein Ratgeber“
01.10.2025

Die Musik stammt von dem vielfach ausgezeichneten Komponisten Dieter Falk („Moses“) und seinem Sohn Paul Falk, der u. a. für Helene Fischer, Michelle und DJ Ötzi Ohrwürmer schrieb. Für das Libretto zeichnet der österreichische Autor Thomas Kahry verantwortlich. Er hat „Hunderte Bücher zu Recherchezwecken herangezogen“ und Themen aus Maria Theresias Leben als Erzählstrang gewählt, „die ein heutiges Publikum interessieren“. Für größtmögliche Authentizität wurde Karin Unterreiner als historische Beraterin ins Team geholt. „Das Musical soll natürlich vor allem unterhalten“, so Unterreiner, „dennoch entspricht die Handlung weitestgehend der Wirklichkeit“.

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck und Regisseur Alex Balga
VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck und Regisseur Alex Balga(Bild: STEFANIE J.STEINDL)

Nach fünfjähriger Arbeit an dem Stoff hebt sich ab Freitag nun der Vorhang im Wiener Ronacher: In weiteren Rollen sind u. a. Fabio Diso (er gab heuer in Mörbisch den Tony in „Saturday Night Fever“) als ihr Gemahl Franz Stephan von Lothringen zu sehen, Aeneas Hollweg als deren Sohn Joseph. Annemieke van Dam ist Maria Theresias Erzieherin und enge Vertraute Madame Fuchs und der „Falco“-Darsteller Moritz Mausser spielt Maria Theresias ewigen Erzfeind, König Friedrich II. von Preußen.

Die Zeichen stehen auf Erfolg, denn die Voraufführungen fanden bereits großen Anklang beim Publikum.

Porträt von Stefan Weinberger
Stefan Weinberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.983 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
135.036 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
126.111 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1635 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1304 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1142 mal kommentiert
Mehr Kultur
Musical-Uraufführung
Maria Theresia, die neue Kaiserin der Popkultur
„Krone“ vor Ort
Julia Koschitz: Wärmflasche bei Dreh im Innviertel
Literatur-Nobelpreis
Großes Rätselraten zwischen Ghosh und Murakami
Domplatz St.Pölten
Steine, Seelen und Schatten – ein Friedhof erzählt
Live im Clash
Hayley Reardon: „Mir ist das Leben so passiert“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf