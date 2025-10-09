Maria Theresia, die neue Kaiserin der Popkultur

Nach fünfjähriger Arbeit an dem Stoff hebt sich ab Freitag nun der Vorhang im Wiener Ronacher: In weiteren Rollen sind u. a. Fabio Diso (er gab heuer in Mörbisch den Tony in „Saturday Night Fever“) als ihr Gemahl Franz Stephan von Lothringen zu sehen, Aeneas Hollweg als deren Sohn Joseph. Annemieke van Dam ist Maria Theresias Erzieherin und enge Vertraute Madame Fuchs und der „Falco“-Darsteller Moritz Mausser spielt Maria Theresias ewigen Erzfeind, König Friedrich II. von Preußen.

Die Zeichen stehen auf Erfolg, denn die Voraufführungen fanden bereits großen Anklang beim Publikum.