Junges Terror-Duo: „Kuscheljustiz gescheitert!“

Wollte Geld für Maschinengewehr leihen

Offenbar haben Strafe und Resozialisierungs-Bemühungen nichts gebracht: Inzwischen sitzen beide wieder in der Justizanstalt Leoben, weil sie erneut Anschlagspläne hegten. Der Jüngere der beiden IS-Fans, heute 17 Jahre alt, wurde am letzten Wochenende festgenommen. Ein Zeuge hatte Anzeige erstattet, weil sich der 17-Jährige bei ihm Geld für ein Maschinengewehr leihen habe wolle. Sein damaliger Gefährte sitzt bereits seit Ende August wieder ein.