Volltreffer: Wenn sich Oper und Musical verlieben

Eine große Liebe und der Preis der Freiheit

Die neuen Arrangements für eine sechsköpfige Band sind schwungvoll – und greifen immer wieder die berühmten Melodien von Bizet auf. Gabriel Cazes leitet den Abend dynamisch am Klavier – selbst in der Rolle des Barbetreibers Lillas Pastia. Das Regieteam Strunk und Schenk braucht kein Bühnenbild und kaum Requisiten, um stimmungsvolle Szenen zu bauen. Die (teils wilden) Assoziationsketten funktionieren ohne Brüche, machen die Zeitsprünge logisch und erzählen unprätentiös eine tragische Geschichte von großer Liebe und dem Preis der Freiheit.