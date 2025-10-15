Im radikalen Labyrinth von Bernhards „Auslöschung“

Diesen monumentalen Monolog zum Stück zu machen, beschreibt Therese Willstedt im Gespräch mit der APA als „sehr interessante und komplexe“ Arbeit: „Der Text ist ein Labyrinth, eine Spirale von Gedanken, hinter denen ein großer Aufruhr steckt. Anstatt auf der Bühne nur einen Protagonisten, eine Stimme zu haben, habe ich mich entschieden, Franz-Josef Muraus Geschichte mit acht Schauspielerinnen und Schauspielern zu erzählen. Das gibt dem Publikum die Möglichkeit, sich in einer der Personen selbst zu spiegeln.“