„Ich bin selbst mein größter Kritiker“

Jakob Peter Hödl geht bei Sturm konsequent seinen Weg! Der Jungstar feierte in der abgelaufenen Teampause schon seinen nächsten Höhepunkt: Beim Debüt in Österreichs U21-Team wurde er gleich zum „Mann des Spiels“ gekürt! Der Stern des Sturms-Talents ist in den vergangenen Monaten richtig aufgegangen.
„Zwickt’s mi, i glab i tram.“ Der Kultsong von Wolfgang Ambros ist Jakob Peter Hödl kein Begriff, dafür hat Sturms Jungstar zu wenig Jahre am Buckel. „Gezwickt habe ich mich noch nicht, aber es läuft gut bei mir“, grinst der 18-Jährige, dessen Stern am Fußball-Himmel in den letzten Monaten so richtig aufgegangen ist. Nach 44 Einsatzminuten in der Bundesliga letzte Saison, stand die Mittelfeldmaschine mit den mächtigen Oberschenkeln im neuen Spieljahr schon 316 Minuten in der Liga am Platz, dreimal dabei sogar schon in der Startelf von Jürgen Säumel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.