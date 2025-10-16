„Ich bin selbst mein größter Kritiker“

„Zwickt’s mi, i glab i tram.“ Der Kultsong von Wolfgang Ambros ist Jakob Peter Hödl kein Begriff, dafür hat Sturms Jungstar zu wenig Jahre am Buckel. „Gezwickt habe ich mich noch nicht, aber es läuft gut bei mir“, grinst der 18-Jährige, dessen Stern am Fußball-Himmel in den letzten Monaten so richtig aufgegangen ist. Nach 44 Einsatzminuten in der Bundesliga letzte Saison, stand die Mittelfeldmaschine mit den mächtigen Oberschenkeln im neuen Spieljahr schon 316 Minuten in der Liga am Platz, dreimal dabei sogar schon in der Startelf von Jürgen Säumel.