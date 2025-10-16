Wiener Handel hofft auf ein braves Christkind

Auch bei Adventkalendern werde frühzeitig zugegriffen. Der Verkaufshöhepunkt sei aber traditionell im November beziehungsweise Anfang Dezember. Bei den Discountern sind sogar schon Süßigkeiten für den Christbaum zu haben. Von Hofer heißt es dazu: „Wir sehen hierfür eine bestehende Nachfrage. Viele Kunden freuen sich gerade auf den ersten Lebkuchen in der Saison und die angebotenen Artikel bringen bereits einen Vorgeschmack auf die kommende Jahreszeit.“