Junges Theater: Die Zootiere hinter dem Zaun

Hinter dem Zaun beginnt das Unvorstellbare – doch die Tiere schauen weg. Nur das Nashorn wagt den Blick. Jens Raschkes eindringliches Theaterstück „Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute“ erzählt vom Schweigen, vom Hinschauen und von der Frage, was Zivilcourage bedeutet. Die Studiobühne des Landestheaters bietet das Stück für junges Publikum in zwei Varianten an.