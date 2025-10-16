Kylie Jenner kopiert Kendalls heißestes Outfit

Was Kendall kann, kann sie … noch heißer! Kylie Jenner imitierte ein kontroverses Hochzeits-Outfit ihrer älteren Schwester. Auf ihrem Instagram-Profil postete sie Schnappschüsse, die sie in einem hautengen Latex-Minikleid, das selbst ihre Schwester Khloé schockte, zeigen.
Die obere Hälfte des Kleids besteht aus so wenig Material, dass Kylies Silikon-Brüste nur zur Hälfte verdeckt werden und das Design beinah zu sprengen scheinen.
Khloé ist schockiert!
Dazu trägt das Kardashian-Küken eine Diamantkette um den Hals, gleich zehn Cartier-Armbänder an den Handgelenken und Diamant-Ringe an ihren Fingern. Ihr Haar hatte die 28-Jährige im Stil der 90er-Jahre hochgesteckt, ein paar Locken aber über ihr Gesicht fallen lassen.
Sehen Sie hier die sexy Bildergalerie von Kylie Jenner:
Dieses hatte sie mit leuchtend pinkem Rouge, glitzerndem Lidschatten sowie glänzenden Lipgloss mit deutlich dunklerem Lipliner auffällig geschminkt. Kylie schrieb kryptisch dazu: „Sei vorsichtig, was du dir wünscht!“ Gefolgt vom Emoji einer Krone.
Schwester Khloé Kardashian fand die Verwandlung scheinbar schockierend und kommentierte: „Oh mein Gott, bist du ok?“
Hotter Hochzeits-Look sorgte für Wirbel
Schwester Kendall (29) hatte 2021 für Aufsehen gesorgt, als sie bei der Hochzeit ihrer Freundin Lauren Perez in Miami ein Spiegel-Selfie mit Hailey Bieber postete. Das Model trug darauf als Brautjungfer ein kleines schwarzes Kleid von Mônot, das durch geometrische Cut-outs Bauch, Bauchnabel und einen Großteil ihres Dekolletés freilegte.
Obwohl die Braut später öffentlich erklärte, mit dem gewagten Look einverstanden gewesen zu sein, bezeichneten einige Fans das Outfit als „unangebracht“ für eine Hochzeit.
