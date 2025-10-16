Vorteilswelt
Cut-outs und Latex

Kylie Jenner kopiert Kendalls heißestes Outfit

Society International
16.10.2025 18:00
Rutsch rüber, Kendall: Kylie Jenner zeigt sich im heißen Cut-out-Kleid und schockt damit sogar ...
Rutsch rüber, Kendall: Kylie Jenner zeigt sich im heißen Cut-out-Kleid und schockt damit sogar Schwester Khloé!(Bild: instagram.com/kyliejenner)

Was Kendall kann, kann sie … noch heißer! Kylie Jenner imitierte ein kontroverses Hochzeits-Outfit ihrer älteren Schwester. Auf ihrem Instagram-Profil postete sie Schnappschüsse, die sie in einem hautengen Latex-Minikleid, das selbst ihre Schwester Khloé schockte, zeigen.

Die obere Hälfte des Kleids besteht aus so wenig Material, dass Kylies Silikon-Brüste nur zur Hälfte verdeckt werden und das Design beinah zu sprengen scheinen.

Khloé ist schockiert!
Dazu trägt das Kardashian-Küken eine Diamantkette um den Hals, gleich zehn Cartier-Armbänder an den Handgelenken und Diamant-Ringe an ihren Fingern. Ihr Haar hatte die 28-Jährige im Stil der 90er-Jahre hochgesteckt, ein paar Locken aber über ihr Gesicht fallen lassen.

Sehen Sie hier die sexy Bildergalerie von Kylie Jenner:

Dieses hatte sie mit leuchtend pinkem Rouge, glitzerndem Lidschatten sowie glänzenden Lipgloss mit deutlich dunklerem Lipliner auffällig geschminkt. Kylie schrieb kryptisch dazu: „Sei vorsichtig, was du dir wünscht!“ Gefolgt vom Emoji einer Krone.

Schwester Khloé Kardashian fand die Verwandlung scheinbar schockierend und kommentierte: „Oh mein Gott, bist du ok?“

Lesen Sie auch:
Kendall Jenner wirbt für große Marken wie Calzedonia – damit soll bald Schluss sein.
Andere Leidenschaft
Kendall Jenner will schon mit 29 in Model-Pension
11.09.2025
Mega hot in Paris
Kylie Jenner stahl mit diesem Look allen die Show
03.10.2025

Hotter Hochzeits-Look sorgte für Wirbel
Schwester Kendall (29) hatte 2021 für Aufsehen gesorgt, als sie bei der Hochzeit ihrer Freundin Lauren Perez in Miami ein Spiegel-Selfie mit Hailey Bieber postete. Das Model trug darauf als Brautjungfer ein kleines schwarzes Kleid von Mônot, das durch geometrische Cut-outs Bauch, Bauchnabel und einen Großteil ihres Dekolletés freilegte.

Dieser Hochzeits-Look von Kendall Jenner sorgte vor vier Jahren für Aufregung. Jetzt kopierte ...
Dieser Hochzeits-Look von Kendall Jenner sorgte vor vier Jahren für Aufregung. Jetzt kopierte Schwester Kylie das sexy Dress!(Bild: instagram.com/kendalljenner)

Obwohl die Braut später öffentlich erklärte, mit dem gewagten Look einverstanden gewesen zu sein, bezeichneten einige Fans das Outfit als „unangebracht“ für eine Hochzeit.

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
