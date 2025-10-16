Kylie Jenner kopiert Kendalls heißestes Outfit

Khloé ist schockiert!

Dazu trägt das Kardashian-Küken eine Diamantkette um den Hals, gleich zehn Cartier-Armbänder an den Handgelenken und Diamant-Ringe an ihren Fingern. Ihr Haar hatte die 28-Jährige im Stil der 90er-Jahre hochgesteckt, ein paar Locken aber über ihr Gesicht fallen lassen.