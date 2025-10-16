Verstappen findet Pflicht-Kühlweste „lächerlich“!

Die Formel 1 ruft erneut den Hitze-Ernstfall aus – nach der Sauna von Singapur müssen sich alle Beteiligten im texanischen Austin auf Temperaturen von mehr als 31 Grad einstellen! Und das hat wie vor knapp zwei Wochen beim Nachtrennen im asiatischen Stadtstaat auch auf dem „Circuit of The Americas“ Folgen. Denn die Fahrer dürfen im Wagen Kühlwesten tragen – Weltmeister Max Verstappen zeigt sich freilich nicht begeistert von diesen Hilfsmitteln …