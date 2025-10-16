Verstappen findet Pflicht-Kühlweste „lächerlich“!

Die Formel 1 ruft erneut den Hitze-Ernstfall aus – nach der Sauna von Singapur müssen sich alle Beteiligten im texanischen Austin auf Temperaturen von mehr als 31 Grad einstellen! Und das hat wie vor knapp zwei Wochen beim Nachtrennen im asiatischen Stadtstaat auch auf dem „Circuit of The Americas“ Folgen. Denn die Fahrer dürfen im Wagen Kühlwesten tragen – Weltmeister Max Verstappen zeigt sich freilich nicht begeistert von diesen Hilfsmitteln …
„Ich leide nicht besonders unter der Hitze“, hatte Verstappen in Singapur betont. Ein bisschen Schwitzen sei für ihn völlig okay. „Nach 15 bis 20 Minuten wird die Weste selbst heiß – sie hilft überhaupt nicht.“
Kühlwesten-Pflicht „völlig lächerlich“
Dass die Kühlweste beim Hitze-Ernstfall ab dem kommenden Jahr Pflicht sein soll, findet der 28-jährige Niederländer „völlig lächerlich“. Andere Piloten hatten sich dagegen für das Tragen der Kühlweste in Singapur entschieden.
Das vorgeschriebene Mindestgewicht der Formel-1-Boliden wird jedenfalls außertourlich nach oben angepasst, wenn ein Fahrer eine solche Kühlweste anlegt.
Mindestgewicht der Wagen wird angehoben
Entscheidet sich ein Pilot dagegen – wie zuletzt unter anderem eben Weltmeister Verstappen von Red Bull -, müssen die Autos dennoch mit einem Kühlmittelbehälter sowie Pumpen und einem Wärmetauscher ausgestattet werden.
Das erforderliche Mindestgewicht der Wagen für den Sprint am Samstag (19 Uhr MESZ) und das Hauptrennen zum Großen Preis der USA am Sonntag (21 Uhr MESZ) wird um fünf Kilo auf 805 Kilogramm angehoben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.