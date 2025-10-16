Karriereende? Wintersport-Held deutet Rücktritt an

Dem Biathlon-Sport droht der allzu baldige Verlust einer veritablen Ikone: Mit Émilien Jacquelin könnte ein fünffacher Weltmeister seines Fachs nach der heurigen Saison sein Gewehr an den Nagel und seine Skier in die Ecke stellen! Der 30-jährige Franzose ließ mit der Aussage „Nach den Olympischen Spielen im Februar in Mailand weiß ich nicht, was ich tun werde“, groß aufhorchen …