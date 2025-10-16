Strafmündig erst mit 14: Ist das noch zeitgemäß?

Jugendkriminalität ist nichts Neues. Ebenso wenig wie die Diskussion über das Alter, ab dem die Kinder dieses Landes für ihre Straftaten zur Rechenschaft gezogen werden. Krone+ sah sich die Kriminalstatistiken an und sprach mit Experte Thomas Marecek über internationale Vergleiche, Prävention und Gruppenzwang.
Vorweg das Erfreuliche: 2024 wurden in Österreich weniger Jugendliche verurteilt als noch 2015. „Die Zahl ging von 1806 auf 1543 zurück“, sagt Thomas Marecek von NEUSTART, einem Verein für Resozialisierungshilfe für Straffällige, die Unterstützung von Opfern und Prävention. Die Kriminalstatistik zeigt hingegen ein dunkles Bild. So stiegen vor allem die Zahlen der Tatverdächtigen ab einem Alter von zehn Jahren deutlich an, explodierten ab einem Alter von 14 Jahren (siehe Grafik).
