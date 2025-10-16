„Ein armes Land wie Marokko braucht die WM nicht!“

Während die „Gen Z“ in den Straßen Marokkos protestiert und sich ein besseres Gesundheitssystem und adäquate Bildung erhofft, investiert das afrikanische Gastgeberland der Weltmeisterschaft 2030 sechs Milliarden Dollar für das Fußball-Mega-Event. Die „Krone“ machte sich in der Stadt Marrakesch ein Bild von einem Staat, wo bittere Armut auch auf Luxus trifft. Und schwangere Frauen wegen nicht vorhandener Ressourcen in den Krankenhäusern sterben.