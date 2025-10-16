„Ein armes Land wie Marokko braucht die WM nicht!“

Während die „Gen Z“ in den Straßen Marokkos protestiert und sich ein besseres Gesundheitssystem und adäquate Bildung erhofft, investiert das afrikanische Gastgeberland der Weltmeisterschaft 2030 sechs Milliarden Dollar für das Fußball-Mega-Event. Die „Krone“ machte sich in der Stadt Marrakesch ein Bild von einem Staat, wo bittere Armut auch auf Luxus trifft. Und schwangere Frauen wegen nicht vorhandener Ressourcen in den Krankenhäusern sterben.
Szenen, wie aus einer anderen Welt. Die „Krone“ sitzt in einer Bar, mitten in Marrakesch – Champions-League-Abend. Fußball wird in Marokko gelebt, enthusiastisch bejubelt. Plötzlich herrscht Aufruhr. Die Türen werden verschlossen, draußen laufen hunderte Menschen vorbei. Schreiend. Steine und Gegenstände fliegen, Autoscheiben werden eingeschlagen. Polizei-Sirenen heulen auf, unzählige Bewaffnete stürmen heran. „Was ist hier los?“, fragen wir den Barbesitzer. „Nichts Ungewöhnliches. Das sind nur Proteste, die sind hier fast alltäglich. „
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.