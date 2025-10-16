Nach Babypause startet sie mit Ehemann bei WM-Lauf

Die Central European Rally macht am Freitag für zwei Sonderprüfungen in Oberösterreich Halt. Heimische Fahrer sind aber aus Kostengründen nicht dabei, dafür sind beim WM-Lauf zwei Beifahrerinnen am Start. Darunter auch die Oberösterreicherin Ursula Gaßner.
Nur 641 Einwohner zählt die Gemeinde Nebelberg – am Freitag wird aber ein Millionenpublikum auch auf den kleinen Ort im oberen Mühlviertel blicken. Denn am zweiten Tag der Central European Rally macht der WM-Lauf auch in OÖ Halt. Nebelberg ist dabei der Zielort der Sonderprüfung Böhmerwald, die die WM-Stars um Sebastien Ogier gleich zweimal absolvieren werden. Am Sonntag steigt zudem noch das große Finale in Peilstein!
