Nach Babypause startet sie mit Ehemann bei WM-Lauf

Nur 641 Einwohner zählt die Gemeinde Nebelberg – am Freitag wird aber ein Millionenpublikum auch auf den kleinen Ort im oberen Mühlviertel blicken. Denn am zweiten Tag der Central European Rally macht der WM-Lauf auch in OÖ Halt. Nebelberg ist dabei der Zielort der Sonderprüfung Böhmerwald, die die WM-Stars um Sebastien Ogier gleich zweimal absolvieren werden. Am Sonntag steigt zudem noch das große Finale in Peilstein!