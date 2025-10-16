Nazi-Chats sind für Vance „nur Kinderstreiche“

Vance: Leben online nicht ruinieren

Experten weisen darauf hin, dass eine solche Relativierung die gesellschaftliche Verantwortung untergräbt, Diskriminierung klar zu benennen und zu sanktionieren. Vance betonte abschließend, dass er seine Kinder darauf hinweisen werde, vorsichtig mit Online-Kommunikation zu sein, und wiederholte, dass er nicht wolle, „dass ein Kind, das einen sehr offensiven, dummen Witz erzählt, deswegen sein Leben ruiniert sieht“.