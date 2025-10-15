Rossis Minnesota Wild unterliegen Dallas Stars

Unfall-Drama am Geburtstag: Saison bereits zu Ende
Schwer verletzt
Die Minnesota Wild von Österreich-Legionär Marco Rossi haben am Dienstagabend (Ortszeit) bei der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL eine klare Niederlage kassiert. Das Auswärtsspiel gegen die Dallas Stars endete 2:5.
Die Dallas Stars dominierten ihren Heimauftakt von Anfang an. Nach dem zweiten Drittel lagen sie mit 3:0 in Führung. Den Rückstand konnten auch die beiden Tore der Wild durch Matt Boldy und Kirill Kaprizov im dritten Drittel nicht mehr aufholen.
Für die beiden Torschützen war es jeweils das vierte Saisontor. In den letzten Minuten betonierten die Stars ihren Sieg mit Tor Nummer vier und fünf und sicherten damit ihren dritten Sieg.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.