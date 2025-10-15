Pkw-Lenkerin übersah stehenden Sattelschlepper

Am Mittwochnachmittag hat sich in Bludesch ein Verkehrsunfall ereignet, eine Pkw-Lenkerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Unfallursache fällt unter die Kategorie „Klassiker“: Unachtsamkeit.
Es war eine unglückliche Kettenreaktion: Auf Höhe der Haltestelle „Siedlung“ hatte zuerst ein Linienbus gestoppt, um einer Fußgängerin zu ermöglichen, den dortigen Schutzweg zu überqueren. Direkt hinter dem Linienbus fuhr ein Sattelschlepper, dessen Lenker ebenfalls rechtzeitig abbremste. Eine nachfolgende Pkw-Lenkerin reagierte aber offenbar zu spät und krachte mit ihrem Auto gegen das Heck des Sattelschleppers.
Vom Roten Kreuz behandelt
Die Frau wurde beim Aufprall leicht verletzt und ist vom Roten Kreuz noch vor Ort medizinisch versorgt worden. Am Einsatz beteiligt war auch die Feuerwehr Bludesch mit 15 Kräften. Die Florianis mussten unter anderem ausgelaufene Betriebsstoffe binden und eine örtliche Umleitung einrichten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.