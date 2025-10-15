Pkw-Lenkerin übersah stehenden Sattelschlepper

Es war eine unglückliche Kettenreaktion: Auf Höhe der Haltestelle „Siedlung“ hatte zuerst ein Linienbus gestoppt, um einer Fußgängerin zu ermöglichen, den dortigen Schutzweg zu überqueren. Direkt hinter dem Linienbus fuhr ein Sattelschlepper, dessen Lenker ebenfalls rechtzeitig abbremste. Eine nachfolgende Pkw-Lenkerin reagierte aber offenbar zu spät und krachte mit ihrem Auto gegen das Heck des Sattelschleppers.