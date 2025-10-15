Hund überlebte Absturz mit Auto unversehrt

Wenn ein Routineakt zum Desaster wird: Ein deutsches Ehepaar war am Mittwochvormittag mit dem Auto im Brandnertal unterwegs. Gegen 11 Uhr entschieden sich beiden dazu, einen Fahrerwechsel vorzunehmen. Also parkte der 68-jährige Lenker den Wagen am Straßenrand, um seiner Gattin das Steuer zu überlassen. Blöderweise vergaß er darauf, die Handbremse anzuziehen. Das Auto machte sich sogleich selbstständig, rollte etwa 30 Meter rückwärts und stürzte anschließend einen bewaldeten Hang hinab, ehe es arg demoliert in den Bäumen hängen blieb.