Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fatales Malheur

Hund überlebte Absturz mit Auto unversehrt

Chronik
15.10.2025 16:28
Das Auto dürfte wohl als Totalschaden eingestuft werden.
Das Auto dürfte wohl als Totalschaden eingestuft werden.(Bild: Bernd Hofmeister)

Auf der Lünersee-Straße in der Gemeinde Brand (Vorarlberg) hat sich am Mittwochvormittag ein kurioser Verkehrsunfall ereignet. Dessen Zutaten: ein deutsches Ehepaar, ein verpatzter Fahrerwechsel, eine gelöste Handbremse und ein Hund. 

0 Kommentare

Wenn ein Routineakt zum Desaster wird: Ein deutsches Ehepaar war am Mittwochvormittag mit dem Auto im Brandnertal unterwegs. Gegen 11 Uhr entschieden sich beiden dazu, einen Fahrerwechsel vorzunehmen. Also parkte der 68-jährige Lenker den Wagen am Straßenrand, um seiner Gattin das Steuer zu überlassen. Blöderweise vergaß er darauf, die Handbremse anzuziehen. Das Auto machte sich sogleich selbstständig, rollte etwa 30 Meter rückwärts und stürzte anschließend einen bewaldeten Hang hinab, ehe es arg demoliert in den Bäumen hängen blieb.

Zum Glück befanden sich keine Personen im Auto.
Zum Glück befanden sich keine Personen im Auto.(Bild: Bernd Hofmeister)

Hund blieb unversehrt
Die wilde Fahrt mitgemacht hat auch der Hund des deutschen Paares. Der Vierbeiner blieb zum Glück völlig unversehrt – ob er sich so bald wieder in ein Auto setzen wird, bleibt aber abzuwarten. Die Feuerwehr barg schließlich mit einer Seilwinde das Autowrack.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
AbsturzVerkehrsunfallEhepaarZutatHundAuto
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
5° / 12°
Symbol heiter
Bludenz
8° / 14°
Symbol heiter
Dornbirn
7° / 14°
Symbol wolkig
Feldkirch
6° / 14°
Symbol wolkig

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.031 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
215.892 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.493 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Mehr Chronik
Fatales Malheur
Hund überlebte Absturz mit Auto unversehrt
Auffahrunfall
Pkw-Lenkerin übersah stehenden Sattelschlepper
Kontrollen im Ländle
Aktion scharf: Zahlreiche Lkw in desolatem Zustand
Chaos im Ländle
Nach Megastau-Woche: Kritik am Verkehrsmanagement
Tiebreak-Thriller
Grabher nach Marathonmatch in zweiter Rio-Runde
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf