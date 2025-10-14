Bewaffneter Überfall auf Wettlokal in Lochau

Ein maskierter Mann hat am Montagabend eine Angestellte eines Wettlokals in Lochau (Vorarlberg) mit einer Pistole bedroht. Doch die Frau wusste sich zu helfen, folglich trat der Unbekannte die Flucht an. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.
Um kurz vor 23 Uhr vertrat sich eine Angestellte des Wettlokals in der Lochauer Hofriedenstraße ein wenig auf dem Parkplatz vor dem Geschäft die Füße. Plötzlich kam aus dem Dunkel der Nacht ein maskierter Mann auf sie zugesprungen und bedrohte die Frau mit einer Pistole.
Offenbar hatte der Unbekannte im Sinn, das Wettlokal zu überfallen, doch die Angestellte reagierte geistesgegenwärtig und begann sofort lauthals um Hilfe zu schreien. Daraufhin stieß der maskierte Täter die Frau zu Boden und ergriff die Flucht.
Die Polizei startete umgehend eine großangelegte Fahndung mit mehreren Einsatzkräften, unter anderem war auch die „Cobra“ vor Ort. Der Gesuchte konnte jedoch nicht gefasst werden. Die leicht verletzte Frau wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.
Polizei bittet um Hinweise
Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der Täter wird als etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er trug während des Überfalls eine Skimaske sowie eine Skibrille und war komplett dunkel gekleidet.
Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.
