Bewaffneter Überfall auf Wettlokal in Lochau

Um kurz vor 23 Uhr vertrat sich eine Angestellte des Wettlokals in der Lochauer Hofriedenstraße ein wenig auf dem Parkplatz vor dem Geschäft die Füße. Plötzlich kam aus dem Dunkel der Nacht ein maskierter Mann auf sie zugesprungen und bedrohte die Frau mit einer Pistole.