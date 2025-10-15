Rassismuseklat: Das hat der „Wutwirt“ damit zu tun

Am vergangenen Wochenende sorgte ein Rassismus-Eklat beim Kärntner-Liga-Duell zwischen Nußdorf und ATUS Ferlach für große Aufregung. Nun steht fest, dass ein Matrei-Fußballer zu den Übeltätern gehört. Und: Das hat Österreichs „Wutwirt“ Stefan Lercher damit zu tun!
Der Rassismuseklat in der Kärntner Liga zieht weiter seiner Kreise. Am vergangenen Wochenende wurde ATUS-Ferlach-Fußballer Exauce De Dieu Nsandi beim Auswärtsspiel in Nußdorf rassistisch beleidigt, tickte danach aus, es endete in einer Schlägerei.
