„Es ist sehr schön, wieder zurück zu sein“

Auch wenn die Voraussetzungen nun ein wenig anders sind. Bei seinem letzten Engagement führte Heraf die Schwarz-Weißen aus der Eliteliga in die Zweite Bundesliga, ging dort als Tabellendritter in die Winterpause, ehe er zum damaligen Bundesligisten Austria Lustenau wechselte. Jetzt übernimmt er Bregenz als Schlusslicht in Liga zwei. „Es ist anders, aber wenn die Situation nicht so wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht da. Ich soll das tun, wofür ich schon oft geholt wurde und in der Vergangenheit meist Erfolg hatte“, sagt der Ex-Teamspieler, „wir sind nicht abgeschlagen Letzter, es fehlen Kleinigkeiten. Es gibt sicher Gründe, warum die Mannschaft hinten drinsteckt. Aber an der Qualität der Spieler liegt es nicht, da bin ich mir sicher.“ Denn von seinem neuen Kader – nur Florian Prirsch ist von Herafs „alten“ Spielern der Herbstsaison 2023 noch übrig – hat der Neo-Coach einen sehr guten ersten Eindruck. „Sie wissen, wie man Dinge annehmen muss und sind mit vollem Einsatz dabei. Ich bin kein Zauberer, ein wenig Zeit brauche ich mit der Mannschaft. Eine Garantie gibt es nicht, aber ich bin überzeugt, dass wir es schaffen werden.“