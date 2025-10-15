Aktion scharf: Zahlreiche Lkw in desolatem Zustand

Der Fokus der Schwerpunktaktion lag auf Lkw und Sattelschleppern mit ausländischem Kennzeichen, die bereits optisch nicht gerade einen vertrauenerweckenden Eindruck machten. Insgesamt sind 49 Kraftfahrzeuge und Anhänger kontrolliert worden – mit schockierendem Ergebnis: Bei gleich 29 Fahrzeugen mussten aufgrund gravierender technischer Mängel die Kennzeichen vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt werden. Sie alle wiesen Defekte der Kategorie „Gefahr in Verzug“ auf und durften erst nach nachgewiesener ordnungsgemäßer Behebung der Beanstandungen wieder in Betrieb genommen werden.