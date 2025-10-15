Nach Megastau-Woche: Kritik am Verkehrsmanagement

„Man hätte vorausschauend handeln können“

Der langjährige Polizist ist überzeugt davon, dass das Chaos verhindert hätte werden können und verweist auf frühere Sperren und Großereignissen wie den G7-Gipfel oder die Blockabfertigung auf der A14: „Damals wurden Durchfahrverbote und gezielte Verkehrslenkungsmaßnahmen verhängt, um die Belastung für Bevölkerung und Wirtschaft zu reduzieren. Solche Maßnahmen hätten auch diesmal eingesetzt werden müssen.“ Die Sperre des Pfändertunnels sei schließlich nicht überraschend gekommen, sondern war von langer Hand geplant: „Hier hätte man also durchaus vorausschauend handeln können.“ Per parlamentarischer Anfrage will die SPÖ nun in Erfahrung bringen, ob von Seiten des Landes Maßnahmen zur Verkehrslenkung im Zusammenhang mit der Tunnelsperre des Pfändertunnels getroffen wurden und wie ähnliche Situationen künftig verhindert werden können.