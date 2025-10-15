370 PS starke Autos und 60.000 Meter Absperrband

Am Donnerstag beginnt in Bayern vorerst zum letzten Mal die Central Euopean Rally mit insgesamt 18 Prüfungen in Deutschland, Tschechien und Oberösterreich. Die „Krone“ kennt die beeindruckendsten Zahlen zum großen WM-Finale der CER.
„Wir haben intern beschlossen, dass wir für die die Zuschauer und die Fans da draußen noch einmal die bestmögliche Veranstaltung auf die Beine stellen wollen, das ist für uns der maximale Anspruch“, sagt mit Andreas Bachmeier der Geschäftsführer der Central European Rally. Denn von Donnerstag bis Sonntag geht die weltweit einzigartige, drei Länder umfassenden Rallye vorerst zum letzten Mal als WM-Lauf über die Bühne. Umso mehr will man – wie Bachmeier betont – ein noch besseres PS-Spektakel als in den ersten beiden Jahren liefern.
