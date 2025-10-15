LGBTQI+-Hasser kündigte Amokfahrt auf Parade an

Zum Hintergrund: Angefangen hat alles mit einem Instagram-Video, in welchem sich ein Teilnehmer der Parade anlässlich des Christopher Street Days in Bregenz positiv über das bunte Fest im Speziellen und die LGBTQI+-Community im Allgemeinen äußert. Der Angeklagte entdeckt das Video und postet darunter folgenden Text: „Ich muss mit dem Auto eh noch in die Waschstraße. Aber dann warte ich noch damit, bis ich durch den Dreck gefahren bin.“