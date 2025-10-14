86-Jährige als Geisterfahrerin auf S16 unterwegs

Nach einem kurzen Halt an der Tankstelle in Klösterle wollte die Frau ihre Fahrt fortsetzen und bog mit ihrem Wagen wieder auf die S16 ein. Diese ist bekanntlich eine Schnellstraße und keine Autobahn, doch das dürfte der Dame womöglich entgangen sein – jedenfalls fuhr sie auf dem Fahrstreifen, der eigentlich den Pkw in Richtung Tirol vorbehalten ist, in die entgegengesetzte Richtung, also gen Bludenz. Und das gleich einige Kilometer, erst bei der Ausfahrt Wald am Arlberg verließ sie die Arlbergschnellstraße wieder.