Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Weiß kaum jemand

Didi war Geburtshelfer des Wunders von Kap Verde

Fußball International
15.10.2025 18:30
Didi Constantini arbeitete ehrenamtlich für den Verein Delta Cultura Austria auf Kap Verde. ...
Didi Constantini arbeitete ehrenamtlich für den Verein Delta Cultura Austria auf Kap Verde. Heute ist ein früherer Schüler des Bildungszentrums in Tarrafal Nationalspieler und spielte Montag bei der erstmaligen Qualifikation für die Fußball-WM in der Nationalmannschaft von Kap Verde durch.(Bild: Delta Cultura Austria)

Ein Gewinn bei Radio Wien und die Liebe führten zur Auswanderung von Florian Wegenstein aus Wien nach Kap Verde. Er fing dort mit Fußball-Training für Kinder an und konnte in Folge auch Didi Constantini und dessen Kumpel Samuel Glatz für das Projekt gewinnen. Ein heutiger Teamspieler, der Montag bei der erstmaligen WM-Qualifikation beim 3:0 gegen Eswatini durchspielte, war Schüler des von Wegenstein aufgebauten Bildungszentrums des Vereins Delta Cultura auf Kap Verde.

0 Kommentare

Wenn’s einen Fußball-Himmel gibt, dann hat er nach dem 3:0 von Kap Verde gegen Eswatini da oben aufgejubelt, der Didi. Denn die Inselgruppe, die sich Montag erstmals für die WM qualifiziert hat, lagen dem im Vorjahr verstorbenen Ex-Teamchef Didi Constantini immer sehr am Herzen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Georg Fraisl
Georg Fraisl
Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.051 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
218.109 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
139.950 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Weiß kaum jemand
Didi war Geburtshelfer des Wunders von Kap Verde
Achtelfinale lockt
Ab 19.30 Uhr LIVE: Austria trifft auf Slavia Prag
Wegen „Kabinensturm“
„Absolute Schande!“ England-Legende teilt aus
„Noch nie erlebt“
Teamchef schimpft über „bevorzugte“ Saudis
Nach Quali-Blamage:
Nächster Teamchef muss seinen Posten räumen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf