Didi war Geburtshelfer des Wunders von Kap Verde

Ein Gewinn bei Radio Wien und die Liebe führten zur Auswanderung von Florian Wegenstein aus Wien nach Kap Verde. Er fing dort mit Fußball-Training für Kinder an und konnte in Folge auch Didi Constantini und dessen Kumpel Samuel Glatz für das Projekt gewinnen. Ein heutiger Teamspieler, der Montag bei der erstmaligen WM-Qualifikation beim 3:0 gegen Eswatini durchspielte, war Schüler des von Wegenstein aufgebauten Bildungszentrums des Vereins Delta Cultura auf Kap Verde.