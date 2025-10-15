Gasthausbrand: Rettung in letzter Sekunde

Am Mittwoch gegen 12.55 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand im Gasthaus „Weinstube“ in der Frastanzer Sonnenbergstraße gerufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand im ersten Obergeschoß bereits ein Zimmer in Vollbrand. Zwei Personen waren zudem im zweiten Stock vom Feuer eingeschlossen – sie konnten von den Florianis gerade noch rechtzeitig per Schiebeleiter geborgen werden.