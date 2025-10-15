Grabher nach Marathonmatch in zweiter Rio-Runde

Machtdemonstration nach Break-Feuerwerk

Der zweite Durchgang geriet dann zu einem regelrechten Break-Feuerwerk. Sowohl Grabher als auch Pigossi mussten ihren Aufschlag gleich viermal abgeben, wobei die Österreicherin auch beim Stand von 3:5 cool blieb und sich erneut in den Satz zurückkämpfte. Erneut fiel die Entscheidung im Tiebreak und da spielte der Schützling von Trainerikone Günter Bresnik groß auf. Mit drei Minibreaks stellte sie schnell auf 6:0 und verwertete schließlich ihren dritten Matchball zum 7:6 (5), 7:6 (2)-Erfolg. Im Achtelfinale wartet nun mit der 26-jährigen Thaissa Grana Pedetti (WTA-Nr. 426) erneut eine Lokalmatadorin.