Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tiebreak-Thriller

Grabher nach Marathonmatch in zweiter Rio-Runde

Vorarlberg
15.10.2025 11:55
Julia Grabher bewies Kampfgeist.
Julia Grabher bewies Kampfgeist.(Bild: GEPA)

Ein völlig verrücktes Auftaktmatch erlebte Julia Grabher beim WTA-125-Turnier in Rio de Janeiro. Gegen die brasilianische Lokalmatadorin Laura Pigossi (WTA-Nr. 200) musste Österreichs Nummer eins sechs Breaks einstecken und fünf Satzbälle abwehren, ehe sie am Ende nach 2:39 Stunden Spielzeit als 7:6 (5), 7:6 (2)-Siegerin vom Sandplatz gehen konnte.

0 Kommentare

Nachdem Julia Grabher zum Auftakt des WTA-125-Turniers von Rio de Janeiro an der Seite der Wienerin Sinja Kraus im Doppel gegen die an zwei gesetzten Udvardy/Waltert (Ung/Sz) mit 6:4, 0:6, 9:11 gescheitert war, erwies sich auch der Auftakt im Einzel für die Weltrangslite-113. als kein Spaziergang. Gegen die im WTA-Ranking um 83 Positionen schlechter gelistete Pigossi kassierte sie früh ein Break zum 1:3. Das konnte sie zwar rasch ausgleichen, allerdings musste die Dornbirnerin ihren Aufschlag dann erneut zum 5:6 abgeben, womit die 31-jährige Brasilianerin die Chance bekam, zum Satzgewinn auszuservieren.

Lesen Sie auch:
Julia Grabher arbeitet sich immer weiter Richtung Top-100.
In nur 57 Minuten
Grabher im Eiltempo ins Lissabon-Viertelfinale
25.09.2025
Erfolg in Montreux
Grabher gewinnt verrückte Partie dank Kraftakt
04.09.2025

Es folge ein episches Game, in dem Grabher fünf Satzbälle abwehren musste, ehe sie schließlich ihre sechste Chance zum Rebreak nutzen konnte und sich damit ins Tiebreak rettete. Dort ging die 29-Jährige mit 4:1 in Front, ein Rückstand, den Pigossi aber wieder ausgleichen konnte. Schlussendlich behielt die Vorarlbergerin aber die Nerven und holte sich Satz eins nach einem weiteren Minibreak mit 7:5 im Tiebreak.

Machtdemonstration nach Break-Feuerwerk
Der zweite Durchgang geriet dann zu einem regelrechten Break-Feuerwerk. Sowohl Grabher als auch Pigossi mussten ihren Aufschlag gleich viermal abgeben, wobei die Österreicherin auch beim Stand von 3:5 cool blieb und sich erneut in den Satz zurückkämpfte. Erneut fiel die Entscheidung im Tiebreak und da spielte der Schützling von Trainerikone Günter Bresnik groß auf. Mit drei Minibreaks stellte sie schnell auf 6:0 und verwertete schließlich ihren dritten Matchball zum 7:6 (5), 7:6 (2)-Erfolg. Im Achtelfinale wartet nun mit der 26-jährigen Thaissa Grana Pedetti (WTA-Nr. 426) erneut eine Lokalmatadorin.

Sinja Kraus steht ebenfalls im Rio-Achtelfinale.
Sinja Kraus steht ebenfalls im Rio-Achtelfinale.(Bild: GEPA)

Rot-weiß-rotes Duell winkt
Deutlich weniger Mühe in die zweite Runde einzuziehen hatte Sinja Kraus (WTA-Nr. 135). Für ihren 6:0, 6:0-Sieg gegen Julia Konishi Camargo Silva (Bra/WTA-Nr. 541) benötigte die 23-jährige Wienerin gerade einmal 47 Minuten. Nun wartet mit der Weltranglisten-247. Carolina Alves (Bra) erneut eine vermeintlich schlagbare Gegnerin. Sollten sowohl Grabher als auch Kraus gewinnen, käme es im Viertelfinale zu einem rot-weiß-roten Duell.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
5° / 12°
Symbol heiter
Bludenz
8° / 15°
Symbol wolkig
Dornbirn
7° / 14°
Symbol heiter
Feldkirch
6° / 13°
Symbol heiter

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
350.991 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
208.465 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.026 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Mehr Vorarlberg
Tiebreak-Thriller
Grabher nach Marathonmatch in zweiter Rio-Runde
Führerschein-Causa
Vorarlberg hat jetzt eine normale Durchfallquote
SW-Coach Andy Heraf:
„Es ist sehr schön, wieder zurück zu sein“
Nach über vier Jahren
Rätsel um Knochenfund in Vorarlberg geklärt
NHL
Rossis Minnesota Wild unterliegen Dallas Stars
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf