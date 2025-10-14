Vorarlberg Milch: Grüne orten Etikettenschwindel

Gantner fühlt sich nicht zuständig

Die Grünen orten einen Etikettenschwindel erster Güte und haben daher eine Anfrage an Landwirtschaftslandesrat Christian Gantner eingebracht. Dessen Antwort fiel nicht sonderlich üppig aus, u. a. verwies er darauf, der falsche Adressat zu sein, da es um ein Unternehmen gehe, „an dem das Land Vorarlberg weder beteiligt ist noch einen Einfluss auf Entscheidungen hat“. Christine Bösch-Vetter, Konsumentenschutzsprecherin der Grünen, ist damit nicht zufrieden: „Wo Vorarlberg Milch draufsteht, muss Milch aus Vorarlberg drinnen sein.“ Daher solle sich Gantner aktiv dafür einsetzen, dass bei allen Produkten der Marke Vorarlberg Milch volle Transparenz über Herkunft und Produktion herrsche: „Wenn die Milch nicht aus Vorarlberg kommt, soll das Produkt auch ehrlicherweise in eine NÖM-Verpackung.“