Kommt Klopp zurück?

Bis Weihnachten muss Slot liefern, sonst droht Aus

Premier League
05.12.2025 06:04
Arne Slot muss um seinen Job zittern.
Arne Slot muss um seinen Job zittern.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Bis Weihnachten soll Liverpool-Trainer Arne Slot britischen Medien zufolge Zeit haben, das Ruder an der Anfield Road herumzureißen, sonst müsse er gehen. Als Wunschkandidat für die Nachfolge dominiert bei den Fans vor allem ein Name: Jürgen Klopp.

Nur ein Sieg in den letzten fünf Spielen, dafür drei Niederlagen. Von einer erfolgreichen Titelverteidigung in der Premier League sind die „Reds“ aktuell meilenweit entfernt, elf Punkte fehlen dem Tabellen-Neunten mittlerweile auf Leader Arsenal.

Bis Weihnachten Zeit
Entsprechend lauter werden die Stimmen, die einen Abschied von Trainer Slot fordern – und auch die Klub-Führung soll dem Niederländer nun eine Frist gesetzt haben. Bis Weihnachten müssen Resultate her, sonst ist Slot an der Anfield Road Geschichte.

Jürgen Klopp wird TV-Experte!
Neuer Job
Jürgen Klopp verkündet: „Jetzt kribbelt es wieder“
14.11.2025

Die Anhänger des FC Liverpool machen sich indes Hoffnungen, mit Jürgen Klopp einen alten Bekannten begrüßen zu dürfen. Ein Comeback bei seinem Ex-Klub hatte der langjährige Erfolgscoach zuletzt offengelassen, laut „Sportbild“ sollen jedoch noch keine Gespräche zwischen Klopp und Liverpool stattgefunden haben. Ob Verhandlungen überhaupt ein Thema werden, hängt in erster Linie von Slot ab. Der steht aktuell jedoch mit dem Rücken zur Wand ...

