Bis Weihnachten muss Slot liefern, sonst droht Aus

Die Anhänger des FC Liverpool machen sich indes Hoffnungen, mit Jürgen Klopp einen alten Bekannten begrüßen zu dürfen. Ein Comeback bei seinem Ex-Klub hatte der langjährige Erfolgscoach zuletzt offengelassen, laut „Sportbild“ sollen jedoch noch keine Gespräche zwischen Klopp und Liverpool stattgefunden haben. Ob Verhandlungen überhaupt ein Thema werden, hängt in erster Linie von Slot ab. Der steht aktuell jedoch mit dem Rücken zur Wand ...