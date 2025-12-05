Horror-Bilder: Jäger schießt scharf gegen Kollegen

„Der beschmutzt uns Jäger“

Dieser Ankläger, der seinen Namen explizit nicht in der Zeitung genannt haben will, aber auf adelige Abstammung verweist, hat schon Anzeige gegen den Vorgänger erstattet. „Aber es wird alles unter den Tisch gekehrt, weil dieser so gut vernetzt ist. Dabei sollte so einer gar kein Gewehr in der Hand haben, dem gehört die Jagdkarte entzogen. Der beschmutzt uns Jäger, der löscht einfach Leben aus.“