Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Großer Ärger im Revier

Horror-Bilder: Jäger schießt scharf gegen Kollegen

Steiermark
05.12.2025 06:00
Skelette und Kadaver: Sogar professionelle Tatortreiniger mussten anrücken.
Skelette und Kadaver: Sogar professionelle Tatortreiniger mussten anrücken.(Bild: Krone KREATIV/Kerschbaummayr (Symbolbild), zVg)

Kadaver in Wannen, herumliegende Skelette – die Gegebenheiten rund um eine Liegenschaft in Graz-Umgebung sollen so grausig gewesen sein, dass sogar eine professionelle Tatortreinigung nötig war. Aber wer spricht in diesem Jäger-Krimi die Wahrheit?

0 Kommentare

Horror-Bilder kursieren derzeit in den sozialen Medien und beschäftigen Behörden: tote Rehe, Tierkadaver in Trögen, skelettierte Überreste. „So hat der Vorpächter den Platz zurückgelassen“, behauptet jener Jäger, der die betroffene Pachtstelle in Graz-Umgebung nun über hat. „Der Kollege hat das ganze Revier leer geschossen. Die Tiere hat er nur umgebracht, verwertet hat er sie nicht.“

„Der beschmutzt uns Jäger“
Dieser Ankläger, der seinen Namen explizit nicht in der Zeitung genannt haben will, aber auf adelige Abstammung verweist, hat schon Anzeige gegen den Vorgänger erstattet. „Aber es wird alles unter den Tisch gekehrt, weil dieser so gut vernetzt ist. Dabei sollte so einer gar kein Gewehr in der Hand haben, dem gehört die Jagdkarte entzogen. Der beschmutzt uns Jäger, der löscht einfach Leben aus.“

Elefanten auf Abschussliste
Kurios: Gerade er, der diese Vorwürfe erhebt, posiert auf einem Safari-Video mit erlegten Wildtieren. Dabei ein Krokodil, das offenbar keinen Fluchtweg hat – und erschossen wird. „Das war krankgeschossen“, rechtfertigt sich der Mann auf „Krone“-Anfrage. Er töte in Afrika auch Giraffen und Elefanten – „ich stehe dazu“.

Für den angeblichen Skandal um die Tierreste hat der beschuldigte Vorpächter aber eine Erklärung: „Ich habe die Liegenschaft ohne Kadaver verlassen. Aber: Mir haben Jäger in den Vorjahren immer wieder tote Tiere wie Fallwild zur Verwertung oder zum Präparieren gebracht. Das dürften manche weiterhin gemacht haben, als ich schon weg war. Die Gegebenheiten waren ja frei zugänglich, ich selbst war eineinhalb Jahre nicht mehr am Betrieb!“

Lesen Sie auch:
Bei zwei Anschlägen heuer im Mai und Juni wurden Dutzende Obstbäume von Josef Stirmayr zerstört.
Krone Plus Logo
Schwerer Verdacht
Warum nach Baummord plötzlich Jäger im Visier sind
02.12.2025
Krone Plus Logo
Behörden-Vorgabe
Jäger: „Ich sollte meine Wildtiere ausrotten!“
12.06.2025
Krone Plus Logo
Ist das rechtens?
Hochsitz der Superlative: Wirbel um 29-Meter-Turm
14.01.2025

Woher kommen die Attacken?
Woher die Attacken kommen? „Ich kann’s mir nicht erklären. Höchstens damit, dass die Jagdfläche später wieder vergeben wird und er vielleicht die Sorgen hat, dass ich zurückkomme.“

Der zuständige Bezirkshauptmann lässt sich sicher kein „unter den Tisch kehren“ nachsagen. „Wir haben das in alle Richtungen überprüft, auch jagdrechtlich, zudem war der Amtstierarzt vor Ort“, betont Andreas Weitlaner.

„Kadaver waren da, wer sie gebracht hat, wird aber schwer nachzuweisen sein.“ Kurz und gut: „Es bleibt nichts Greifbares über. Und ein Entzug der Jagdkarte steht auch nicht im Raum.“

Porträt von Christa Blümel
Christa Blümel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
258.870 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
139.341 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
132.123 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf