Arbeiter getötet
Hubschrauber aus Vorarlberg in Italien abgestürzt
Tragischer Zwischenfall bei Arbeiten in schwierigem Gelände nach einem Hangrutsch in den italienischen Alpen: Ein im Einsatz stehender Hubschrauber aus Vorarlberg stürzte ab und traf einen am Boden beschäftigten Arbeiter. Dieser war auf der Stelle tot.
Wie der ORF berichtet, ereignete sich das tragische Unglück gegen 8.30 Uhr in der Provinz Sodrino an der Grenze zur Schweiz. Der Hubschrauber des Flugunternehmens Wucher mit Hauptsitz in Ludesch in Vorarlberg führte dem Vernehmen nach Sicherungs- und Transportarbeiten durch.
Vermutlich touchierte der Heli einen Baum oder ein anderes Hindernis. „Die genauen Umstände werden derzeit von den zuständigen Behörden untersucht. Wir unterstützen die Ermittlungen in vollem Umfang und stehen in engem Austausch mit den zuständigen Behörden“, teilte ein Wucher-Sprecher gegenüber dem ORF mit.
Zweiköpfige Besatzung nur leicht verletzt
Mehrere Feuerwehren in der Region brachen zum Absturzort auf, um nach der Besatzung des Helikopters zu suchen. Der Pilot und ein Flughelfer wurden mit leichten Verletzungen angetroffen. Sie befinden sich den Angaben zufolge in medizinischer Behandlung. Das Todesopfer saß nicht im Hubschrauber. Wenig später war klar, dass es sich um einen am Boden agierenden Arbeiter handelte.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.