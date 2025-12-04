Vorteilswelt
Arbeiter getötet

Hubschrauber aus Vorarlberg in Italien abgestürzt

Ausland
04.12.2025 22:54
Die Besatzung des abgestürzten Hubschraubers wurde leicht verletzt, ein Arbeiter starb am Boden.
Die Besatzung des abgestürzten Hubschraubers wurde leicht verletzt, ein Arbeiter starb am Boden.(Bild: Feuerwehr Sondrio)

Tragischer Zwischenfall bei Arbeiten in schwierigem Gelände nach einem Hangrutsch in den italienischen Alpen: Ein im Einsatz stehender Hubschrauber aus Vorarlberg stürzte ab und traf einen am Boden beschäftigten Arbeiter. Dieser war auf der Stelle tot.

Wie der ORF berichtet, ereignete sich das tragische Unglück gegen 8.30 Uhr in der Provinz Sodrino an der Grenze zur Schweiz. Der Hubschrauber des Flugunternehmens Wucher mit Hauptsitz in Ludesch in Vorarlberg führte dem Vernehmen nach Sicherungs- und Transportarbeiten durch.

Vermutlich touchierte der Heli einen Baum oder ein anderes Hindernis. „Die genauen Umstände werden derzeit von den zuständigen Behörden untersucht. Wir unterstützen die Ermittlungen in vollem Umfang und stehen in engem Austausch mit den zuständigen Behörden“, teilte ein Wucher-Sprecher gegenüber dem ORF mit.

Zweiköpfige Besatzung nur leicht verletzt
Mehrere Feuerwehren in der Region brachen zum Absturzort auf, um nach der Besatzung des Helikopters zu suchen. Der Pilot und ein Flughelfer wurden mit leichten Verletzungen angetroffen. Sie befinden sich den Angaben zufolge in medizinischer Behandlung. Das Todesopfer saß nicht im Hubschrauber. Wenig später war klar, dass es sich um einen am Boden agierenden Arbeiter handelte.

