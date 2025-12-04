Hubschrauber aus Vorarlberg in Italien abgestürzt

Zweiköpfige Besatzung nur leicht verletzt

Mehrere Feuerwehren in der Region brachen zum Absturzort auf, um nach der Besatzung des Helikopters zu suchen. Der Pilot und ein Flughelfer wurden mit leichten Verletzungen angetroffen. Sie befinden sich den Angaben zufolge in medizinischer Behandlung. Das Todesopfer saß nicht im Hubschrauber. Wenig später war klar, dass es sich um einen am Boden agierenden Arbeiter handelte.