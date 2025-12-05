Asaf Avidan: „Ich bin exhibitionistisch veranlagt“

Im Interview zeigt sich der heute 45-Jährige melancholisch, aber erstaunlich redselig. „Ich glaube, ich gehöre zu den wenigen Künstlern, die PR-Arbeit wirklich genießen, denn ich rede gerne über Musik, Kunst und Philosophie“, erzählt er gleich zu Beginn. Und auch wenn Avidan seit zwei Jahrzehnten im Musikbusiness steht und unzählige Gespräche geführt hat, ist seine aktuelle Stimmung alles andere als leicht.

„Ich möchte sagen: Mir geht’s großartig, aber das wäre nicht ehrlich. Wenn ich dir eine ehrliche Antwort geben muss – Ich fühle mich wie der Titel meines letzten Albums – ‘Unfurl‘ (entfaltet). Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren etwas in mir berührt oder aufgebrochen wurde. Es gibt diese Barriere zwischen Bewusstsein, Unterbewusstsein, dem Selbst und dem Unendlichen – wie immer man es nennen möchte. Und durch die Arbeit an meiner Musik habe ich das Gefühl, dass diese Barriere dünner geworden ist.“