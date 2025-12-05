Gästen das Leben am Bauernhof näherbringen

Verlorenes Wissen rund ums Bauernhofleben will Familie Zarfl und Lichtenegger auf ihrem landwirtschaftlichen Anwesen mit dem Angebot Urlaub am Bauernhof näherbringen. Was es für die Unterkärntner Familie bedeutet, erzählt sie im „Kärntner Krone“-Adventkalender.
Für Elisabeth Lichtenegger war schon immer klar: „Eines Tages werde ich den Hof meiner Eltern übernehmen.“ Und genau das ist heuer passiert. Gemeinsam mit ihrer Familie und ihrem Mann Bernhard betreibt die 37-Jährige den Mutterkuhbetrieb mit Pension Jurihof in der Gemeinde St. Gertraud.
„Von Anfang an – also seit den 70er Jahren – sind wir schon bei dem Landesverband Urlaub am Bauernhof dabei“, erzählt die Mama zweier Kinder. Elisabeth blüht in ihrer Arbeit auf: „Ich habe das quasi in die Wiege gelegt bekommen, habe schon immer zu Hause mitgeholfen.“
Verlorenes Wissen weitergeben
Wie ihren Eltern ist es auch ihr ein Herzensanliegen, ihren Gästen das Leben am Bauernhof näherzubringen. „Und besonders verlorenes Wissen über Tiere und Natur weitergeben zu können. Es ist schade, dass viele Leute oft keinen Zugang mehr zur Landwirtschaft haben.“
Insgesamt sind am Jurihof sechs Ferienwohnungen und ein Ferienhaus zu finden. „Wir sind außerdem ein Baby- und Kinderbauernhof.“ Auch Pferde sind am Bauernhof von Familie Zarfl und Lichtenegger zu finden, Reitmöglichkeit ist gegeben und, „die Gäste könnten uns in den Stall begleiten, hautnah dabei sein und mitanpacken.“
464 Mitgliedsbetriebe in Kärnten
Derzeit zählt die Organisation Urlaub am Bauernhof 464 Mitgliedsbetrieben - darunter 222 Almhütten. Insgesamt zählt man 785.000 Nächtigungen, etwa 5.000 Betten und eine Wertschöpfung von über 80 Millionen Euro. Für landwirtschaftliche Betriebe ist das Angebot ein zusätzliches Standbein und eine Einkommensquelle.
