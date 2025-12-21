„Burgenland wird stärkste Weinregion Österreichs“

Auf diese Fakten kann vertraut werden: Die Weinwirtschaft im Burgenland sorgt für einen Fiskaleffekt von 8,3 Millionen € an Steuern und Abgaben, die teils den Ländern und Gemeinden zufließen. Der Geschäftszweig macht ein Drittel der pannonischen Landwirtschaft aus und ist Arbeitsplatz für 6263 Beschäftigte. Und das soll zumindest so bleiben!