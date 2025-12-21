Doskozil: „Katastrophenhilfe mit voller Power“

Sicherheit nachhaltig stärken

Ob der Abtransport von Brandgut aus Lagerhallen, das Freimachen von Verkehrsflächen oder eine schwierige Höhenrettung – die 542-100-Flotte lässt sich mit allerlei Extrazubehör wie Arbeitskorb, Kehrmaschine, Räumschild, Holzgreifer, Palettengabel und Sperrgutschaufel je nach Bedarf zu einem effektiven Einsatzgerät machen. „Diese Investition ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Sicherheit der Bevölkerung nachhaltig zu stärken“, hebt Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf hervor.