„Für mich ist jedes Stück viel mehr als Schmuck“

„Ich singe nicht nur, ich bringe auch zusammen, was zusammengehört“, sagte der Kultmusiker. Mit seinem ungewöhnlichen Auftritt als Handwerker überraschte Mario Seckel Schöttels Ehefrau Silvia. „Silvia ist ein Fan von Seiler & Speer. Der eingeschmolzene Schmuck waren die Eheringe ihrer verstorbenen Eltern. Daraus entstand ein Anhänger mit dem Hochzeitsfoto der Eltern als Gravur, auf der Rückseite das Bildnis ihres viel zu früh verstorbenen Bruders“, erklärte der Künstler.