Trauma-Psychologe: „Geiseln bestimmen jetzt Tempo“

Was können denn diese Angehörigen beziehungsweise das direkte Umfeld tun, um die Geiseln wiederaufzunehmen?

Man muss Rücksicht nehmen. Die freigelassene Geisel bestimmt alleine Richtung und Tempo. Bei der Freilassung stellt sich ein schwer kontrollierbarer Gefühlstaumel von Euphorie ein, dann Erschöpfung und eine Ambivalenz zwischen Erleichterung, Überlebensschuld und Depression. Diese Gefühle werden verstärkt durch den aktuell schlechten Allgemeinzustand, also etwa durch Mangelernährung. Zuhören, ausreden lassen, Floskeln wie „Das wird schon wieder“ aussparen. Dann geht es an die professionelle medizinische und psychologische Reha, womit Israel große Erfahrungen hat. Man kann den Überlebenden nur die besten Wünsche mitgeben.